События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 февраля
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 2 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (январь)
|0,1%
|0,1%
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,019%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (январь)
|7,3%
|6,8%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (м/м)
|0,8%
|0,2%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,2%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,2%
|11:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|36,8 тыс
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|0,2%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (4к2020)
|-4,3%
|-4,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (4к2020)
|12,7%
|12,7%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за январь
|RUB
|ММК — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|Сургутнефтегаз — СД (кандидаты в новый состав СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20210201/832940069.html