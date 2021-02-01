МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 2 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (январь) 0,1% 0,1%
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,019%  
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (январь) 7,3% 6,8%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (м/м) 0,8% 0,2%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,2%  
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,2%  
11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 36,8 тыс  
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 0,2% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (4к2020) -4,3% -4,3%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (4к2020) 12,7% 12,7%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за январь    
  RUB ММК — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB Сургутнефтегаз — СД (кандидаты в новый состав СД)    