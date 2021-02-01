МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером перешел к снижению против доллара и евро, отыгрывая рост геополитических рисков.

Укрепление "развивающихся валют", мировых фондовых индексов и рынка нефти компенсирует только часть геополитического давления на курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.13 мск повышался на 26 копеек, до 76,01 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 91,94 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар и евро опускались до 75,35 рубля и до 91,20 рубля.

РУБЛЬ ПОД ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в понедельник в первой половине дня корректировалась вверх после снижения прошлой недели.

Однако во второй половине торгов рубль ушел в минус на фоне роста санкционных рисков. Так, госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в эфире радиостанции France Inter, что считает возможным расширение санкций против России в связи с делом Алексея Навального.

Он заявил, что в ЕС "рассматривается вариант" распространения этих санкций в отношении "Северного потока 2", так как "у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте".

Тем не менее, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что позиция Берлина остается неизменной, несмотря на предложение правительств некоторых стран ЕС включить "Северный поток 2" в дискуссию о санкциях против РФ.

В этих условиях поддержка рублю приходит от позитивной конъюнктуры внешних рынков, корректирующихся после падения в конце прошлой недели.

В частности, стоимость барреля сорта Brent растет на 0,9% до 55,52 доллара. Сегодня — первый день ожидаемого сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии и других странах ОПЕК+.

Королевство намерено в феврале-марте сократить добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки. С учетом других стран, проявивших готовность к сокращению добычи, его объем может превысить 1,4 миллиона баррелей в сутки.

"Развивающиеся валюты" и западные фондовые индексы также прибавляют в цене вечером, частично компенсируя негативное влияние геополитики.

В итоге доллар и евро повышаются в пределах 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта проявляет относительную слабость, несмотря на поддержку со стороны повышательной динамики цен на нефть и восстановления спроса на рублевый долг, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Сохраняется повышенная чуткость рублёвых активов к геополитическому фону. По нашим оценкам, во вторник баланс факторов для рубля не претерпит значительных изменений, прогнозный диапазон по курсу доллара на завтра — 75,3-76,5 рубля",- оценил он.

Многое на валютном рынке будет определяться динамикой прохождения закона о новых экономических стимулах в США, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Пока рынки закладывают риски существенного сокращения пакета "спасения Америки", но у демократов в Вашингтоне полный контроль над Конгрессом и Белым домом, и они готовы использовать механизм пересмотра бюджетных статей, чтобы реализовать заявленные цели, поясняет он.

"Слабости доллара также будет способствовать продолжающийся рост размещений казначейских обязательств. В рамках первого квартала предполагается разместить обязательства на 1,11 триллиона долларов по сравнению с 685 миллиардами годом ранее. Соответственно, для слабости доллара на Forex остаются основания, которыми также может воспользоваться рубль", — добавил Кочетков.