МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Рост стоимости серебра в понедельник продолжает находиться в районе 10%, повышенная активность частных трейдеров не даёт ей скорректироваться, золото при этом дорожает на 1%, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на фоне спекулятивного ралли на рынке серебра

По состоянию на 18.17 мск мартовский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 9,91%, до 29,58 доллара за унцию, цена февральского фьючерса на золото поднималась на 1,05%, или на 19,7 доллара, до 1869,6 доллара за тройскую унцию.

Ранее в ходе торгов первого февральского дня стоимость серебра подскочила до 30,31 доллара, и это максимум почти за восемь лет. Динамика стоимости серебра в понедельник — продолжение тренда, отмеченного в конце прошлой недели, когда группа частных инвесторов на онлайн-платформе Reddit, ранее "задравшая" цены на ряд американских компаний, перешла к покупкам на рынке серебра. Сначала внезапно начали расти в цене компании, добывающее серебро, а затем это отразилось и на стоимости фьючерсов на драгметалл.

"Страх подталкивает многих трейдеров, с открытыми короткими позициями по серебру, начать закрывать их. Продавцы физического металла также спешат закрыть свои позиции, чтобы не оказаться в "минусе", — полагает старший аналитик Activ Trades Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), чье мнение приводит агентство Market Watch.

Читайте также:

Человечество начало разочаровываться в золоте