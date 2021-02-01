МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в первый день февраля в рамках коррекции после падения в пределах 2% на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,66%, до 30179,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,05%, до 13206,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,72%, до 3741,1 пункта.

В пятницу эти индексы упали примерно на 2%. Распродажи произошли на опасениях, связанных с аномальной волатильностью цен на акции отдельных компаний и некоторые активы. Аналитики полагают, что такое падение не станет чем-то обыденным, и фондовый рынок будет расти на оптимизме вокруг перспектив экономического развития.

"Рынки снова сконцентрируются на действительно важных событиях: продолжающейся вакцинации и, следовательно, улучшении прогнозов относительно открытия (экономики — ред.) и роста активности, что откроет путь для роста спроса, способствующему восстановлению экономики", — отметил главный стратег Merck Finck Privatbankiers AG Роберт Грайль (Robert Greil), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Инвесторы также ожидают публикацию данных американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) об индексе деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе. Эксперты полагают, что показатель опустился до 60% против 60,5% в декабре.