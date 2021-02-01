МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи на улучшении внешнего фона и при ценовом взлёте отдельных эмитентов, в основном связанных с драгметаллами, при этом индекс РТС снизился из-за ослабления рубля, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,43%, до 3291,14 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,27%, до 1363,96 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск растёт на 35 копеек, до 76,1 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 91,94 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent прибавляет при этом 0,85%, достигая 55,5 доллара за баррель.