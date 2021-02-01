МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом на волне общего подъема рисковых настроений на рынках, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,91%, до 6465,9 пункта, французский CAC 40 — на 1,16%, до 5461,68 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,41%, до 13622,02 пункта.

В понедельник на мировых фондовых рынках преобладали оптимистичные настроения после распродаж прошлой недели. По итогам января европейские индексы показали самое серьезное снижение с октября прошлого года.

Инвесторы также продолжают внимательно следить за ситуацией с вакцинацией от коронавируса в регионе, особенно за поставками вакцин. В воскресенье стало известно, что фармкомпания AstraZeneca поставит в Евросоюз дополнительно девять миллионов доз вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года, а также начнет поставки на неделю раньше. Инвесторы ожидают, что скорейшее массовое внедрение вакцин позволит экономике быстрее вернуться в нормальное русло.

"Европейские фондовые рынки в целом выросли,… поскольку инвесторы пытаются остановить снижение последних двух недель", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson).

Настроения также подкрепила статистика. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе снизился до 54,8 пункта с 55,2 пункта в декабре, а не до 54,7, как считалось ранее.