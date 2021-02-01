МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Московская биржа призвала частных инвесторов осторожно относится к "хайпу", который в последнее время стал возникать вокруг отдельных иностранных акций и биржевых инструментов на фоне активного обсуждения в СМИ и социальных сетях, сообщила торговая площадка РИА Новости.

"Мы призываем частных инвесторов осторожно относится к "хайпу", который в последнее время стал возникать вокруг отдельных иностранных акций и биржевых инструментов на фоне активного обсуждения в СМИ и социальных сетях", — говорится в ответ за запрос РИА Новости, какие меры может предпринять торговая площадка в связи с ростом акций Polymetal из-за утреннего взлета фьючерсов на серебро на фоне действий группы WallStreetBets. Европейские биржи закрылись ростом на волне общего аппетита к риску

"На российском рынке акций реализован целый ряд механизмов, которые дают возможность оперативно реагировать на случаи дестабилизации цен и высокую волатильность. Так, в случае резкого изменения цены акции, входящей в индекс Мосбиржи, торги по этой бумаге могут быть переведены в режим дискретного аукциона", — отмечается в сообщении.

"Для неликвидных акций биржа в случае необоснованного движения цен может ограничивать предельное дневное изменение цены. В случае с иностранными бумагами цены на российском рынке отражают цену на глобальном рынке. На Мосбирже торгуются акции 55 самых ликвидных и крупных международных компании. Резкие необоснованные скачки стоимости акций таких компаний очень маловероятны, и тщательно отслеживаются", — указывается там же. Эксперты объяснили взлет стоимости акций на Уолл-Стрит

В сообщении на своем официальном сайте Московская биржа отмечает высокую волатильность цен на серебро на международных рынках и значительный рост его стоимости и обращает внимание всех участников торгов и, в частности, физических лиц на высокие риски торговли инструментами срочного рынка.

Отмечается, что при значительных изменениях в цене биржевого инструмента и при росте волатильности возможно повышение требований к гарантийному обеспечению.

Также, биржа призвала участников торгов следить за ее сообщениями, а также сообщениями своего брокера.

Акции Polymetal ранее подскакивали в цене на 8,41%, до 1778 рублей – максимума с 12 января. К 21.01 мск акции компании замедлили рост и поднимаются на 5,85% — до 1736,1 рубля.

Рост акций компании в понедельник эксперты фондового рынка связывали со взлетом фьючерсов на серебро на международном рынке из-за действий группы WallStreetBets.

Стоимость мартовского фьючерса на серебро растет сейчас на 8,37%, до 29,168 доллара за унцию, ранее достигала 30,31 доллара за унцию — это максимум с 19 февраля 2013 года.

Аномальный взлет акций отдельных компаний, начавшийся с сети магазинов GameStop, и ряда других активов происходит на фоне действий группы WallStreetBets, насчитывающей более шести миллионов участников, на онлайн-платформе Reddit.

Инвесторы-физлица начали скупать акции, чтобы "обобрать" трейдеров, которые играли на понижение. В фокусе активы, по которым у хедж-фондов было огромное число коротких позиций ("шорты", от англ. short). Цель активности — вынудить фонды закрывать свои "шорты", выкупая резко подорожавшие активы, что толкнет их цену еще выше.

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