МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,03%, до 6,2 доллара, "Новатэка" — на 1,31%, до 169,8 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,32%, до 70,22 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,11%, до 5,58 доллара, "Газпром нефти" — на 0,99%, до 20,5 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,02%, до 32,56 доллара, "Северстали" — на 0,06%, до 16,76 доллара, расписки НЛМК подешевели на 1,22%, до 27,54 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 0,05%, до 0,92 доллара, Сбербанка — на 0,62%, до 13,85 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,67%, до 42,35 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 2,79%, до 8,48 доллара, "Магнита" — опустилась на 0,47%, до 14,85 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 5,99%, до 3,27 доллара.