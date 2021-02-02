ВАШИНГТОН, 2 фев — ПРАЙМ, Алексей Богдановский. Ажиотаж вокруг акций GameStop не обязательно поможет компании, поскольку в долгосрочной перспективе ожидания цены обычно связаны с фундаментальными экономическими показателями, сказал РИА Новости Чарльз Трзчинка, профессор экономики Университета Индианы.

Ранее акции ритейлера видеоигр и консолей GameStop подорожали в несколько раз благодаря флешмобу интернет-пользователей, которые решили "проучить" хедж-фонды, ставившие на падение акций компании. Аналогичным образом подскочили некоторые другие акции. При этом опасения волатильности привели к коррекции рынка в целом — так, последняя неделя января стала для индекса общего рынка S&P 500 худшей с октября. Каждый пятый россиянин отдыхает полностью в кредит

"Подобная волатильность нехороша для рынка и для самих акций, но, вероятно, ограничивается лишь некоторым количеством акций, которые занимают внимание (пользователей) приложений Robinhood или Webull", — сказал Трзчинка, специалист по поведенческой экономике, который на протяжении карьеры также консультировал ряд инвестиционных организаций и биржевой регулятор SEC.

Он напомнил, что интернет-сообщество небольших инвесторов довело один крупный хедж-фонд практически до разорения. "По крайней мере некоторые из малых инвесторов были достаточно проинформированы, чтобы понять, как они могут вызвать "шорт-сквиз", — сказал Трзчинка, имея в виду выдавливание с рынка тех, кто ставит на снижение акций.

По его словам, трудно сказать, поможет ли рост акций самой компании. Он напомнил, что акции GameStop (GME) c 20 долларов в районе 11 января поднимались до 340 долларов.

"Фундаментальные показатели (компании) не изменились. Это по-прежнему компания с большими долговыми обязательствами, которая теряет средства — 4 доллара на акцию в выражении прибыли. Так отражает ли разница в цене акций взгляд рынка, что перспективы (компании) изменились? Это можно назвать взглядом "изменившихся ожиданий". Или же рынок сейчас ставит на то, что малые инвесторы вернутся в акции GME и попытаются довести их цену, скажем, до 1000 долларов? Некоторые участники Reddit считают, что она того стоит. Это можно назвать "ставь на тех, кто ставит", — пояснил Трзчинка. Дело не только в дружбе. От каких услуг Литвы не может отказаться Минск

"Цена любых акций в краткосрочной перспективе — несколько дней или недель — это комбинация двух взглядов. Но в более долгосрочной перспективе ожидания, связанные с фундаментальными показателями, обычно доминируют", — добавил он.

По словам эксперта, битва вокруг GameStop — это еще один пример того, насколько много у американцев разногласий друг с другом. Впрочем, сказал Трзчинка, именно вокруг таких разногласий и строится работа фондовых рынков.