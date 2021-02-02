МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника несколько прибавляет и к доллару, и к евро на дорожающей нефти и общем росте аппетита к риску на финансовых рынках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 14 копеек, до 76,01 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 91,70 рубля. Рубль к вечеру ушел в минус на фоне геополитических рисков

Стоимость нефти растет на 1,1% по марке Brent, до 56,9 доллара за баррель.