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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210202/832945145.html
Курс рубля умеренно повышается к доллару и евро
Рынки
Новости
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Рубль в начале торгов вторника несколько прибавляет и к доллару, и к евро на дорожающей нефти и общем росте аппетита к риску на финансовых рынках. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 02.02.2021
евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника несколько прибавляет и к доллару, и к евро на дорожающей нефти и общем росте аппетита к риску на финансовых рынках.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 14 копеек, до 76,01 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 91,70 рубля.
Стоимость нефти растет на 1,1% по марке Brent, до 56,9 доллара за баррель.