МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 39,98 копейки, составив 75,9051 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Доллар

Доллар укрепляется при волатильности на фондовом рынке

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 75,5053 рубля за доллар.