МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись заметным ростом на фоне подъема на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,81%, до 3533,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,66%, до 2401,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,2%, до 29248,7 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,32%, до 3096,81 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,97%, до 28362,17 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 1,49%, до 6762,6 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что биржевые индексы США выросли накануне в пределах 2,5% по основным индексам, поскольку отмечалась коррекция после худшей с октября недели. "Зеленая" энергетика в России рискует потерять миллиарды инвестиций

"Рост американских рынков акций и дешевая иена по отношению к доллару оказали поддержку японскому фондовому рынку", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities. Курс доллара к иене сейчас растёт до 105 иен за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,91 иены.

Инвесторы также обратили внимание на решение центробанка Австралии, который сохранил базовую ставку на уровне 0,1%, что совпало с прогнозами. Ставка находится на этой отметке с ноября. Регулятор ожидает, что восстановление национальной экономики продолжится, при этом базовый сценарий предусматривает рост ВВП на 3,5% как в 2021, так и в 2022 году. Также ожидается, что к середине этого года ВВП вернется к уровню конца 2019 года.