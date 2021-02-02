МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Евро во вторник незначительно дорожает к доллару в рамках коррекции после снижения в предыдущий день, а также на фоне внутренней статистики, оказавшейся лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.06 мск курс евро к доллару поднимался до 1,2067 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2059 доллара. Курс доллара к иене рос до 104,94 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 90,94 пункта.

В понедельник евро снизился к доллару на 0,5%, когда инвесторов разочаровала статистика из Германии. "Фиксация прибыли привела к снижению курса доллара во вторник, подняв евро к американской валюте", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley). По африканскому сценарию. Кто и зачем "раздувает" курс евро

Трейдеры также обратили внимание на статистику из Европы. Так, согласно официальным данным, ВВП Италии в четвертом квартале 2020 года снизился на 2% в квартальном исчислении и на 6,6% — в годовом. Аналитики ждали падения показателя на 2,2% и 6,7% соответственно.

Кроме того, ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в четвертом квартале 2020 года сократился на 0,7% в квартальном выражении и на 5,1% — в годовом. Аналитики ожидали снижения показателя на 1% и 5,4% соответственно.