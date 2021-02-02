МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США уверенно растут во вторник в ожидании новой порции отчетности крупных американских компаний в условиях вновь посетившего глобальные рынки оптимизма, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,84%, до 30366 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,97%, до 13366,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,94%, до 3801,12 пункта.

Трейдеры продолжают внимательно следить на квартальными финансовыми отчетами американских компаний. Во вторник до открытия торгов отчитают такие крупные корпорации, как ExxonMobil, ConocoPhillips и Pfizer.

Кроме того, рынки с интересом ждут квартальных финансовых результатов крупных технологических компаний — в частности, Amazon и Alphabet представят свои финансовые результаты после закрытия торгов. "Планка для технологического сектора была довольно высокой перед началом сезона отчетности. В целом в секторе мы по-прежнему наблюдаем очень высокую прибыль", — сказал газете Wall Street Journal портфельный менеджер Pine Bridge Investments Хани Редха (Hani Redha).

Газета отмечает, что в целом прибыль американских компаний за предыдущий квартал оказалась лучше, чем ожидали аналитики. Так, из 189 эмитентов из индекса S&P 500, которые опубликовали результаты к вечеру понедельника, результаты 81% превзошли ожидания.