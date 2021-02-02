МОСКВА, 02 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки WTI поднялась выше 55 долларов за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Бунт на Уолл-стрит. Зачем "разгоняют" акции американских аутсайдеров

По состоянию на 16.14 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,61% — до 57,8 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 2,67%, до 54,98 доллара за баррель. Минутами ранее показатель превысил отметку в 55 долларов за баррель.