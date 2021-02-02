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Цена нефти марки WTI поднялась выше $55 за баррель
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Стоимость нефти марки WTI поднялась выше 55 долларов за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.14 мск цена апрельских фьючерсов... ПРАЙМ, 02.02.2021
нефть, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 02 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки WTI поднялась выше 55 долларов за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.14 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,61% — до 57,8 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 2,67%, до 54,98 доллара за баррель. Минутами ранее показатель превысил отметку в 55 долларов за баррель.