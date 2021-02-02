МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет во вторник по основным индексам вслед за нефтяными котировками и на фоне укрепления рубля, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.22 мск рос на 1,99% — до 3356,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,57%, до 1399 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 59 копеек, до 75,56 рубля, курс евро — на 81 копейку, до 90,98 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 2,36%, до 57,66 доллара за баррель.

"Российский рынок активно рос на позитивном внешнем фоне. Нефть Brent поднялась выше 57 долларов за баррель, реагируя на достаточно высокую дисциплину соблюдения обязательств в OPEC+. В США администрация Джо Байдена заявляет, что президент уважает позицию республиканцев, просящих о сокращении стимулов (для американской экономики — ред.), но намерен продвигать их в полном объёме", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Распадская" может выкупить у акционеров по оферте более 17,12 миллиона акций со 2 февраля по 3 марта, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер". Бумаги компании на Московской бирже растут на 3,41%.

Свободные деньги уходят в опасные зоны: какого пузыря не хватало рынку

Акции ММК теряют 0,02% на фоне опубликованных данных по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год. В частности, свободный денежный поток в четвертом квартале упал в 2,7 раза, до 125 миллионов рублей в связи с ростом капитальных вложений и сезонным накоплением запасов сырья на фоне роста закупочных цен.

Также компания сообщила, что совет директоров рекомендовал выплату дивидендов за четвертый квартал 2020 года на уровне 114% от свободного денежного потока (0,945 рубля на одну обыкновенную акцию).

C технической точки зрения акции ММК выглядят достаточно слабо и по-прежнему расположены ниже средней полосы Боллинджера (технического индикатора) дневного графика (55,5 рубля), которой на данный момент ограничивается потенциал краткосрочного роста, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"До закрепления выше 55,5 рубля открытие "лонгов" по бумагам представляется опасным. В данный момент технические риски скорее склоняются в сторону понижательных, а при падении ниже среднесрочной поддержки 52 рубля бумаги и вовсе могут стремиться к 46,5 рубля…. Фундаментально причиной нисходящей динамики могло бы стать всеобщее уклонение инвесторов от риска", — добавляет она.

Коррекция цен на рынке драгметаллов, в первую очередь в серебре, оказывает давление на акции Polymetal (-1,69%), Petropavlovsk (-2,11%), которые стали лидерами снижения, отмечает Евгений Миронюк из "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок восстанавливает свои потери на фоне растущей уверенности в сильном рынке нефти, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

Покупки в акциях и рубле поддерживаются новыми пиками нефтяных цен и общемировым аппетитом к риску, замечает Кожухова из "Велес Капитала".

Миронюк из "Фридом Финанс" ожидает, что индекс Мосбиржи останется в ближайшие дни в рамках 3300-3400 пунктов.