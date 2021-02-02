МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 3 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -5,272 млн барр  
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь) 2,6%  
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 47,7  
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (январь) 56,3  
11:00 EUR Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике    
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 48 45,3
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 39,7 39,5
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 46,5 46,5
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 46,8 46,8
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) 47,5 47,5
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 45 45
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (январь) 40,6 40,6
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 38,8 38,8
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,2%  
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 0,2% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) -0,3% 0,5%
16:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь) -123 тыс 45 тыс
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) 58  
17:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 57,5  
18:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (январь) 48,7  
18:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (январь) 57,7 56,8
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -9,910 млн барр 0,367 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -2,281 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (январь) 48  
  RUB Энел Россия — предварительные операционные результаты за 4кв2020/2020    
  RUB Газпром — СД (вопросы проведения ГОСА и кандидаты в новый состав СД)    