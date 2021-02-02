МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару во вторник вечером на опасениях вокруг состояния европейской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.56 мск курс евро к доллару снижался до 1,2026 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2059 доллара; курс доллара к иене рос до 105,16 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,29%, до 91,25 пункта.

Пандемия коронавируса продолжает оказывать серьезное давление на мировую экономику и настроения на рынках. Экономика сильно страдает от ограничений, необходимых для предотвращения распространения COVID. Беспокойство по поводу продолжительных ограничений в зоне евро оказало давление на единую валюту.

Опасения за экономику подкрепили данные о состоянии ВВП 19 стран еврозоны, который, по первой оценке, в четвертом квартале 2020 года сократился на 0,7% в квартальном выражении и на 5,1% — в годовом. Аналитики ожидали снижения показателя на 1% и 5,4% соответственно. Несмотря на то, что показатель оказался лучше прогноза, участники торгов опасаются более резкого спада в первом квартале 2021 года.

"Данные вторника означают, что активность в начале года была на более высоком уровне, чем ожидалось, и рынки труда, хотя и были более слабыми, но не ухудшились так сильно, как можно было бы опасаться", — считают экономисты HSBC, мнение которых приводит газета Wall Street Journal. Аналитики предупреждают, что некоторые из факторов, поддерживающих экономику в четвертом квартале, могут ослабнуть, и в первом квартале ожидается еще одно сокращение активности в еврозоне.