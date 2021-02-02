МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Стоимости серебра во вторник вечером ускорила темпы падения до 8%, корректируясь после значительного роста при повышенной активности частных инвесторов; золото при этом также дешевеет на 1,6%, свидетельствуют данные торгов. Цены на серебро закрылись на максимуме с 2013 года

По состоянию на 18.00 мск мартовский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex дешевел на 8,07%, до 27,045 доллара за унцию, цена апрельского фьючерса на золото снижалась на 1,56%, или на 29,3 доллара, до 1834,95 долларов за тройскую унцию. Утром серебро дешевело примерно на 3%, золото — менее чем на 1%.

Цены на серебро перешли к коррекционному снижению после четырех дней бурного роста. По итогам предыдущих торговых сессий серебро подорожало на 15%, и накануне его стоимость превысила отметку в 30 долларов за унцию, достигнув максимума почти за восемь лет.

"Момент "шорт-сквиза" (когда инвесторы были вынуждены срочно выкупать подорожавший товар, чтобы ограничить убытки — ред.) неминуемо закончился", — отметил трейдер Mirabaud Securities Марк Тейлор (Mark Taylor), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Активный рост котировок драгметалла стал следствием того, что группа частных инвесторов на онлайн-платформе Reddit, ранее "задравшая" цены на ряд американских компаний, перешла к покупкам на рынке серебра. Сначала внезапно начали расти в цене компании, добывающее серебро, а затем это отразилось и на стоимости фьючерсов на драгметалл.

Ранее сообщалось, что серебро дорожает почти на 10% при сохранении активности инвесторов