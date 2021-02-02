МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы во вторник закрылись уверенным ростом на фоне позитивных настроений на мировых рынках и макростатистике, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,77%, до 6516,2 пункта, французский CAC 40 — на 1,86%, до 5563,11 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,57%, до 13836,2 пункта.

Инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы восстановления мировой экономики по мере начала вакцинации от коронавируса. Тем временем количество новых случаев заражения COVID в разных странах начинает несколько снижаться, что также обнадеживает рынки.

Во вторник в центре внимания трейдеров была важная экономическая статистика. Так, совокупный ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в прошлом квартале сократился на 0,7% в квартальном выражении и на 5,1% — в годовом. При этом аналитики ожидали снижения на 1% и 5,4% соответственно. Кроме того, согласно официальным данным, ВВП Италии в четвертом квартале 2020 года снизился на 2% в квартальном исчислении и на 6,6% — в годовом. Аналитики ждали падения показателя на 2,2% и 6,7% соответственно.

Более сильный рост французского индекса также обусловлен макростатистикой. Инфляция во Франции в январе в годовом выражении по предварительной оценке составила 0,6%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ждущих роста цен на 0,4%. В месячном выражении рост цен составил 0,2%, аналитики же ожидали дефляцию в 0,1%.

"Мы по-прежнему позитивно оцениваем рискованные активы", — сказал агентству Блумберг стратег Jefferies International Мохит Кумар (Mohit Kumar).