МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам вслед за нефтяными котировками и на фоне укрепления рубля, чему способствовал внешний позитивный фон и рост западных площадок, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,1% — до 3360,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,57%, до 1398,99 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.58 мск вторника снижался на 42 копейки, до 76,11 рубля, курс евро — на 75 копеек, до 91,82 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2,25%, до 57,6 доллара за баррель.

Основные европейские площадки поднимаются до 1,86%, ведущие биржевые индексы США – до 1,98%.

"Во вторник торги на российском рынке акций шли при подавляющем преимуществе покупателей. Маятник рыночных настроений на мировых рынках вновь качнулся в сторону оптимизма. Котировки нефти отправились в сторону 58 долларов за баррель. Улучшение внешнего фона было вызвано несколькими причинами. Динамика выявления новых случаев заражения коронавирусом планомерно замедляется", — отмечает Александр Бахтин из БКС "Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции АФК "Система" (4,17%), "Распадской (3,83%), "Новатэка" (3,79%), бумаги Qiwi (3,06%), акции "Русала" (2,17%).

Акции ММК теряют 0,43% на фоне опубликованных данных по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год. В частности, свободный денежный поток в четвертом квартале упал в 2,7 раза, до 125 миллионов рублей в связи с ростом капитальных вложений и сезонным накоплением запасов сырья на фоне роста закупочных цен. Также компания сообщила, что совет директоров рекомендовал выплату дивидендов за четвертый квартал 2020 года на уровне 114% от свободного денежного потока (0,945 рубля на одну обыкновенную акцию).

Коррекция цен на рынке драгметаллов, в первую очередь в серебре, оказала давление на акции Polymetal (-2,49%) и Petropavlovsk (-2,03%).

Снизились также бумаги "Лензолота" (префы – на 2,8%, обыкновенные акции – на 1,39%), акции "Мостотреста" (-0,83%%) и расписки TCS (-1,01%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сценарий развития нисходящего движения в краткосрочном периоде пока не получил продолжения, а при положении выше поддержек 3280 и 1365 пунктов индексы Мосбиржи и РТС вполне могут дойти до указанных выше сопротивлений, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3300-3410 пунктов, прогнозирует она.

Ближайшая важная цель по индексу Мосбиржи – 3400 пунктов, туда, скорее всего, рынок пойдет не раньше, чем совершит остановку в среду, полагает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс". "К пятнице мы уже можем увидеть значения выше 3440 пунктов", — добавляет он.

"По нашим оценкам, в середине недели позитивный импульс на рынках может продолжиться, но в более сдержанном формате. Инвесторы будут следить за ключевыми новостями, прогнозами и макростатистикой. Для рынка нефти будут важны отчеты API и EIA по недельным изменениям запасов сырой нефти в США", — говорит Бахтин.