События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 февраля
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 3 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-5,272 млн барр
|-4,261 млн барр (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь)
|3,3%
|10,9% (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|47,7
|46,1 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (январь)
|56,3
|52 (факт)
|11:00
|EUR
|Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|48
|45,3
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|39,7
|39,5
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|46,5
|46,5
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|46,8
|46,8
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)
|47,5
|47,5
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|45
|45
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (январь)
|40,6
|40,6
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|38,8
|38,8
|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|0,2%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|-0,3%
|0,5%
|16:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
|-123 тыс
|45 тыс
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)
|58
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|57,5
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (январь)
|48,7
|18:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (январь)
|57,7
|56,8
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-9,910 млн барр
|0,367 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-2,281 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (январь)
|48
|52,7
|RUB
|Энел Россия — предварительные операционные результаты за 4кв2020/2020
|RUB
|Газпром — СД (вопросы проведения ГОСА и кандидаты в новый состав СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20210203/832953953.html