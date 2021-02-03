МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже (СПБ) поднялся в январе до 36,1 миллиарда долларов, что в 11 раз больше, чем в январе 2019 года, следует из сообщения торговой площадки. Объем торгов на Московской бирже в январе вырос на 10,4%

"Объем торгов в режиме основных торгов на СПБ по итогам января 2021 года составил 36,1 миллиарда долларов, что на 14,2% больше, чем в декабре 2020 года (31,59 миллиарда). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился в 11 раз (с 3,38 миллиарда в январе 2020 года)", — сообщила СПБ.

Среднедневной объем торгов в режиме основных торгов в январе увеличился на 25,7% по сравнению с декабрем и достиг 1,805 миллиарда долларов. Количество сделок в отчетном месяце составило 34,84 миллиона, оценила СПБ.

По итогам января были зафиксированы рекорды клиентской активности. Количество активных счетов выросло на 13,6% по сравнению с декабрем и составило 691,39 тысячи. Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с декабрем на 13,5%, достигнув 851,79 тысячи.

По состоянию на 31 января на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 8,22 миллиона клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 8,3% больше, чем месяцем ранее (7,59 миллиона в декабре). Из них уникальных счетов клиентов 5,63 миллиона — на 9% больше, чем месяцем ранее (5,16 миллиона в декабре), сообщила СПБ.

По оценкам пресс-службы торговой площадки, доля объема торгов СПБ в общем объеме торгов акциями, депозитарными расписками и паями в России в январе впервые превысила 50%.