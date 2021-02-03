МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественно в плюсе после подъема на американских биржах днем ранее, в то время как в Китае произошло коррекционное снижение, свидетельствуют данные торгов. Чистая прибыль Sony за девять месяцев финансового года выросла в 1,8 раза

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,5%, до 3517,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 2380,79 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,2%, до 29307,46 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,06%, до 3129,68 пункта, японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1%, до 28646,5 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,92%, до 6824,6 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что основные биржевые индексы США выросли во вторник примерно на 1,5% в ожидании позитивной финансовой отчетности ряда крупных американских компаний.

"Японский рынок акций повышался благодаря росту американских бирж, который ограничил фиксацию прибыли", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Mizuho Securities. Эксперты добавили, что дешевая иена по отношению к доллару и тенденция к снижению числа случаев обнаружения коронавируса в Японии также побуждают инвесторов к покупке акций. Курс доллара к иене растет сейчас до 105,03 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,97 иены.

Определенное влияние на рынки оказали корпоративные новости. Так, акции японского производителя электроники Panasonic подскочили в цене на 3,84% после того, как компания улучшила прогноз прибыли на текущий финансовый год. В то же время стоимость ценных бумаг Sony выросла на 1,62% в ожидании финансовой отчетности. Уже после закрытия торгов Sony сообщила, что за первые девять месяцев 2020-2021 фингода (завершились 31 декабря) её чистая прибыль выросла в 1,8 раза, до 10 миллиардов долларов.

В то же время на фондовых рынках Китая было отмечено коррекционное снижение в ожидании продолжительных выходных. В стране в середине месяца будут каникулы, связанные с празднованием Нового года по лунному календарю.