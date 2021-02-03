МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций ускорил снижение

По состоянию на 11.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,08%, до 6,38 доллара, "Новатэка" — на 1,2%, до 176,85 доллара, "Лукойла" — росла на 0,76%, до 74,06 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,6%, до 5,67 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 1,19%, до 21,2 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" повышалась на 0,01%, до 32,98 доллара, "Северстали" — на 0,23%, до 17,06 доллара, НЛМК — на 0,14%, до 28,08 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 0,32%, до 0,94 доллара, Сбербанка — на 0,69%, до 14,12 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 0,06%, до 42,42 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,17%, до 8,87 доллара, "Магнита" — на 0,63%, до 15,26 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,6%, до 3,33 доллара.