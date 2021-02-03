Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,08%, до 6,38 доллара, "Новатэка" — на 1,2%, до 176,85 доллара, "Лукойла" — росла на 0,76%, до 74,06 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,6%, до 5,67 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 1,19%, до 21,2 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" повышалась на 0,01%, до 32,98 доллара, "Северстали" — на 0,23%, до 17,06 доллара, НЛМК — на 0,14%, до 28,08 доллара.
Расписки ВТБ дешевели на 0,32%, до 0,94 доллара, Сбербанка — на 0,69%, до 14,12 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 0,06%, до 42,42 доллара.
GDR АФК "Система" росли в цене на 0,17%, до 8,87 доллара, "Магнита" — на 0,63%, до 15,26 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,6%, до 3,33 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210203/832956014.html