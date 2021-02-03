МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут, поддерживаемые статданными по региону и корпоративными новостями, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в еврозоне в январе снизился до 47,8 пункта

По состоянию на 13.10 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,33%, до 6538,32 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 5577,66 пункта, немецкий DAX — на 0,62%, до 13921,1 пункта.

Инвесторы отыгрывают данные статистики по региону. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе снизился до 47,8 пункта с декабрьских 49,1 пункта. При этом аналитики ожидали снижения показателя до 47,5 пункта, как показала предварительная оценка. Индекс PMI в сфере услуг еврозоны снизился до 45,4 пункта при ожидаемом показателе в 45 пунктов.

Кроме того, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, составила 0,9% против дефляции декабря в 0,3%. Показатель оказался выше прогноза, аналитики ожидали инфляцию на уровне 0,5%. Годовая инфляция в еврозоне в январе составила 0,9%

Поддерживают оптимистичные настроения инвесторов и корпоративные отчетности. Оператор мобильной связи Vodafone опубликовал финансовый отчет за третий квартал, в котором отмечается, что компания вернулась к росту выручки от реализации услуг. Акции компании росли в цене на лондонской бирже на 3,6%.

Аналитики ING Пракаш Сакпал (Prakash Sakpal) и Николас Мапа (Nicholas Mapa), мнение которых приводит агентство Ассошиейтед Пресс, считают, что положительные квартальные результаты крупных компаний (в том числе технологических гигантов Amazon и Alphabet) несколько усилили рисковые настроения, что и отразилось на рынке акций. В среду основные индексы Азии закрылись преимущественно ростом примерно до 1%, биржи США во вторник также выросли в пределах 1,6%.