События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 февраля
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 4 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|2:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный)
|-10
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|5,022 млрд австрал. долл
|11:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (январь)
|47,1
|12:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (январь)
|54,6
|52,9
|13:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|-0,027%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|-6,1%
|1,6%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (февраль)
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (февраль)
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (февраль)
|9
|9
|15:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (февраль)
|875 млрд ф.ст.
|875 млрд ф.ст.
|15:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (февраль)
|0,1%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|847 тыс
|830 тыс
|16:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4к2020)
|4,6%
|-2,8%
|16:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2020)
|-6,6%
|4%
|18:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (декабрь)
|1%
|0,7%
|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|10:00
|RUB
|Магнит — операционные результаты и неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|17:00 мск (14:00 GMT, 09:00 NY)
|RUB
|Магнит — телеконференция менеджмента
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 29.01)
|592,7 млрд долл (на 22.01)
|21:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|-3,7%
|RUB
|Северсталь — финансовая отчетность по МСФО за 2020
|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по РСБУ за 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210203/832960858.html