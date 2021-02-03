МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается по индексу Мосбиржи, несмотря на рост цены нефти, следует из данных торгов. Рубль растет к доллару и евро в начале дня

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.17 мск снижался на 0,34%, до 3348,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,77%, до 1388,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 24 копейки, до 75,99 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 91,35 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,38%, до 58,02 доллара за баррель.

РЫНОК ТОПЧЕТСЯ НА МЕСТЕ

Индексы Мосбиржи и РТС открыли торги в "красной зоне" и затем ускорили снижение. Позже индекс Мосбиржи предпринимал попытки выйти в плюс, но вновь вернулся к снижению, несмотря на растущие котировки нефти. Количество частных инвесторов на Московской бирже выросло на 626 тысяч

"Стагнация фондового рынка продолжается. Доходность по десятилетним облигациям России выросла до максимума года — 6,33%, и кто будет активно покупать наши акции, я даже не представляю. Возможно, аналитики Morgan Stanley правы и акции развивающегося сегмента исчерпали потенциал роста", — отмечает Андрей Верников из "Универ Капитала".

"Можно, конечно, говорить о влиянии внешнеполитических рисков. Однако более понятным пессимизм становится на фоне слабых китайских данных. Индекс Мосбиржи падал в моменте до 3332,5 пунктов, но смог отойти от минимумов на фоне позитивной Европы", — добавляет Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения — акции "Русснефти" (-2,46%), ТМК (-1,85%), расписки "Русагро" (-1,46%), акции "Полюса" (-1,37%), "Мосэнерго" (-1,46%), префы "Башнефти" (-1,1%) и акции "Акрона" (-0,88%). Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне

Акции "Яндекс" снижаются на 0,61% на фоне сообщения ФАС о том, что служба проверит новую сделку "Яндекс.Такси" и группы "Везет" на соответствие антимонопольному законодательству и необходимость согласования. Как сообщила РИА Новости представитель "Яндекс.Такси" Ася Паноян, "Яндекс.Такси" готово предоставить в Федеральную антимонопольную службу России всю необходимую информацию по новой сделке по покупке части активов группы "Везёт".

Кочетков из "Открытие Брокер" отмечает, что некоторые риски формируются для строительного сектора — в ЦБ РФ предлагают отказаться от национального применения льготной ипотеки, оставив программу только для отдельных регионов.

Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью РИА Новости заявила, что ЦБ выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%, в том числе потому, что наблюдаемый в стране большой инвестиционный спрос на жилье приводит к потере программой социальной направленности. При этом она предложила оставить льготную ипотеку в тех регионах, где ситуация на рынке жилья сложная.

Бумаги строительных компаний пока отреагировали слабо, но акции ЛСР теряли до 0,3%, а "ПИК" около 0,15%, указывает Кочетков. К текущему моменту акции ЛСР растут на 0,23%, ГК "ПИК" — на 0,22%.

Акции "Газпрома" растут на 1,23%. Ранее в среду глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение по реализации проекта "Северный поток-2" — это дело Германии, Франция не вмешивается в эту тему, лишь задает вопросы по поводу энергетического суверенитета Европы.

Также в лидерах роста — акции ТГК-1 (2,58%), "Норникеля" (2,24%), "Распадской" (2,07%), "Русала" (1,65%), АФК "Системы" (1,5%), а также акции "Роснефти" (1,38%), "Мосэнерго" (1,22%) и обыкновенные акции "Татнефти" (1,14%).

ПРОГНОЗЫ

"Пока можно констатировать, что наш рынок слабый и не способен адекватно реагировать на рост нефтяных цен. Топчемся в нерешительности — ждем новых санкций Запада. Индекс РТС находится на уровнях конца прошлого года. Я думаю, что в этом году индекс РТС будет постоянно менять направление движения и всех запутает. Будет так, как в 2020 году — по итогам года индекс снизился, но значительная часть инвеститоров считает, что год был растущим", — отмечает Верников из "Универ Капитала". Минфин с 5 февраля сократит покупку валюты в три раза

Кочетков из "Открытие Брокер" отмечает, что российский рынок постепенно успокаивается по поводу внешнеполитических рисков, так как ничего нового, по сути, не происходит. Рубль тянется вслед за нефтью, да и рублёвый индекс Мосбиржи может выйти в плюс благодаря акциям нефтегазового сектора, полагает он.

Елена Кожухова из "Велес Капитала" уверена, что выхода индексов в плюс по итогам дня стоит ждать, пожалуй, лишь в случае ралли на нефтяных площадках. Последнее, однако, вряд ли возможно с учетом ожидаемого увеличения запасов в США и близости цен к долгосрочным максимумам, считает она.