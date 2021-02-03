Российский рынок акций умеренно снижается по индексу Мосбиржи
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается по индексу Мосбиржи, несмотря на рост цены нефти, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 17.17 мск снижался на 0,34%, до 3348,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,77%, до 1388,27 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 24 копейки, до 75,99 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 91,35 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,38%, до 58,02 доллара за баррель.
РЫНОК ТОПЧЕТСЯ НА МЕСТЕ
Индексы Мосбиржи и РТС открыли торги в "красной зоне" и затем ускорили снижение. Позже индекс Мосбиржи предпринимал попытки выйти в плюс, но вновь вернулся к снижению, несмотря на растущие котировки нефти.
"Стагнация фондового рынка продолжается. Доходность по десятилетним облигациям России выросла до максимума года — 6,33%, и кто будет активно покупать наши акции, я даже не представляю. Возможно, аналитики Morgan Stanley правы и акции развивающегося сегмента исчерпали потенциал роста", — отмечает Андрей Верников из "Универ Капитала".
"Можно, конечно, говорить о влиянии внешнеполитических рисков. Однако более понятным пессимизм становится на фоне слабых китайских данных. Индекс Мосбиржи падал в моменте до 3332,5 пунктов, но смог отойти от минимумов на фоне позитивной Европы", — добавляет Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА
В лидерах снижения — акции "Русснефти" (-2,46%), ТМК (-1,85%), расписки "Русагро" (-1,46%), акции "Полюса" (-1,37%), "Мосэнерго" (-1,46%), префы "Башнефти" (-1,1%) и акции "Акрона" (-0,88%).
Акции "Яндекс" снижаются на 0,61% на фоне сообщения ФАС о том, что служба проверит новую сделку "Яндекс.Такси" и группы "Везет" на соответствие антимонопольному законодательству и необходимость согласования. Как сообщила РИА Новости представитель "Яндекс.Такси" Ася Паноян, "Яндекс.Такси" готово предоставить в Федеральную антимонопольную службу России всю необходимую информацию по новой сделке по покупке части активов группы "Везёт".
Кочетков из "Открытие Брокер" отмечает, что некоторые риски формируются для строительного сектора — в ЦБ РФ предлагают отказаться от национального применения льготной ипотеки, оставив программу только для отдельных регионов.
Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью РИА Новости заявила, что ЦБ выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%, в том числе потому, что наблюдаемый в стране большой инвестиционный спрос на жилье приводит к потере программой социальной направленности. При этом она предложила оставить льготную ипотеку в тех регионах, где ситуация на рынке жилья сложная.
Бумаги строительных компаний пока отреагировали слабо, но акции ЛСР теряли до 0,3%, а "ПИК" около 0,15%, указывает Кочетков. К текущему моменту акции ЛСР растут на 0,23%, ГК "ПИК" — на 0,22%.
Акции "Газпрома" растут на 1,23%. Ранее в среду глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение по реализации проекта "Северный поток-2" — это дело Германии, Франция не вмешивается в эту тему, лишь задает вопросы по поводу энергетического суверенитета Европы.
Также в лидерах роста — акции ТГК-1 (2,58%), "Норникеля" (2,24%), "Распадской" (2,07%), "Русала" (1,65%), АФК "Системы" (1,5%), а также акции "Роснефти" (1,38%), "Мосэнерго" (1,22%) и обыкновенные акции "Татнефти" (1,14%).
ПРОГНОЗЫ
"Пока можно констатировать, что наш рынок слабый и не способен адекватно реагировать на рост нефтяных цен. Топчемся в нерешительности — ждем новых санкций Запада. Индекс РТС находится на уровнях конца прошлого года. Я думаю, что в этом году индекс РТС будет постоянно менять направление движения и всех запутает. Будет так, как в 2020 году — по итогам года индекс снизился, но значительная часть инвеститоров считает, что год был растущим", — отмечает Верников из "Универ Капитала".
Кочетков из "Открытие Брокер" отмечает, что российский рынок постепенно успокаивается по поводу внешнеполитических рисков, так как ничего нового, по сути, не происходит. Рубль тянется вслед за нефтью, да и рублёвый индекс Мосбиржи может выйти в плюс благодаря акциям нефтегазового сектора, полагает он.
Елена Кожухова из "Велес Капитала" уверена, что выхода индексов в плюс по итогам дня стоит ждать, пожалуй, лишь в случае ралли на нефтяных площадках. Последнее, однако, вряд ли возможно с учетом ожидаемого увеличения запасов в США и близости цен к долгосрочным максимумам, считает она.
https://1prime.ru/Financial_market/20210203/832962146.html