МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару во вторник вечером на опасениях вокруг состояния европейской экономики, торгуется у минимумов с декабря прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.17 мск курс евро к доллару снижался до 1,2024 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2042 доллара; курс доллара к иене рос до 105,03 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,97 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 91,15 пункта.

Неуверенность за перспективы восстановления европейской экономики после пандемии коронавируса в среду опустила европейскую валюту до минимума за два месяца по отношению к доллару. Инвесторы делают ставку на более скорое восстановление экономики США, в том числе из-за того, что в Европе по-прежнему присутствуют карантинные ограничения.

Оптимизм по поводу восстановления американской экономики в свою очередь подкрепляют действия правительства по увеличению расходов на стимулирование экономики. Администрация президента США Джо Байдена пытается согласовать в конгрессе пакет стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов.

Снижению опасений за экономику США также способствовала макростатиситика. Число рабочих мест в частных компаниях США в январе выросло на 174 тысячи, в то время как аналитики ждали роста показателя лишь на 49 тысяч.

"На этой неделе мы видим возвращение к более нормальным факторам настроений, в том числе стимулирование экономики США, вакцинация и перспектива восстановления экономики", — отметил аналитик онлайн-компании IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.