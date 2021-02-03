МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Золото и серебро дорожают в среду вечером в рамках коррекции после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск стоимость февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 0,02%, или на 0,3 доллара, до 1833,7 доллара за тройскую унцию, мартовский фьючерс на серебро дорожает на 1,62%, до 26,835 доллара за унцию.

В среду серебро вновь продолжило дорожать после коррекции ранее. Во вторник котировки металла упали более чем на 10% после достижения отметки в 30 долларов за унцию впервые с 2013 года и вернулись к прежним значениям. В понедельник же серебро подорожало на 15%.

Ранее активный рост стоимости серебра был вызван тем, что группа частных инвесторов на онлайн-платформе Reddit, ранее "задравшая" цены на ряд американских компаний, перешла к покупкам на рынке серебра. Сначала внезапно начали расти в цене компании, добывающее серебро, а затем это отразилось и на стоимости фьючерсов на драгметалл.

"Время, когда серебро было в центре внимания, подходит к концу. Внимание рынка, вероятно, снова переключится на золото. Это может означать, что внимание переключится на такие факторы, как аппетит к риску, доллар и доходность гособлигаций", — полагает главный аналитик по драгоценным металлам HSBC Джеймс Стил (James Steele), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.