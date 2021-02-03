МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,25%, до 6,4 доллара, "Новатэка" — снизилась на 2,23%, до 175 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,73%, до 72,96 доллара, "Газпрома" — на 0,63%, до 5,67 доллара, "Газпром нефти" — на 0,24%, до 20,9 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,15%, до 33,02 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 1,53%, до 16,76 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,43%, до 27,92 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 1,86%, до 0,92 доллара, Сбербанка — на 2,88%, до 13,81 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,12%, до 42,45 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,23%, до 8,87 доллара, "Магнита" — снизилась на 1,45%, до 14,94 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 2,11%, до 3,25 доллара.