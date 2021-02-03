МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в среду закрылись разнонаправленной динамикой в рамках коррекции, поддерживаемые хорошей макростатистикой, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,13%, до 6507,86 пункта, французский CAC 40 не изменился и остался на уровне в 5563,05 пункта, немецкий индекс DAX — вырос на 0,71%, до 13933,63 пункта.

Основным фактором, определяющим настроения на рынках в среду, была макростатистика, демонстрирующая состояние экономики региона в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе снизился до 47,8 пункта с декабрьских 49,1 пункта.

При этом аналитики ожидали снижения показателя до 47,5 пункта, как показала предварительная оценка. Индекс PMI в сфере услуг еврозоны снизился до 45,4 пункта при ожидаемом показателе в 45 пунктов.

Кроме того, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, составила 0,9% против дефляции декабря в 0,3%. Показатель оказался выше прогноза, аналитики ожидали инфляцию на уровне 0,5%.

Настроения на рынках также поддерживали корпоративные новости. Акции немецкого промышленного концерна Siemens AG выросли на 1,7% после того, как компания повысила свой прогноз на 2021 год. Чистая прибыль концерна по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года, закончившегося 31 декабря, выросла на 38% и составила 1,498 миллиарда евро.

При этом некоторое снижение индексов обусловлено коррекцией рынков после двух сессий уверенного роста.