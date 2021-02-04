МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 4 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
2:05 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)    
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный) -8 14 (факт)
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (декабрь) 5,022 млрд австрал. долл 6,785 млрд австрал. долл (факт)
11:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (январь) 47,1  
12:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (январь) 54,6 52,9
13:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций -0,027%  
13:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) -6,1% 1,6%
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (февраль) 0  
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (февраль) 0  
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (февраль) 9 9
15:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (февраль) 875 млрд ф.ст. 875 млрд ф.ст.
15:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (февраль) 0,1% 0,1%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 847 тыс 830 тыс
16:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4к2020) 4,6% -2,8%
16:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2020) -6,6% 4%
18:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (декабрь) 1% 0,7%
22:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
10:00 RUB Магнит — операционные результаты и неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
17:00 мск (14:00 GMT, 09:00 NY) RUB Магнит — телеконференция менеджмента    
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 29.01) 592,7 млрд долл (на 22.01)  
21:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) -3,7%  
  RUB Северсталь — финансовая отчетность по МСФО за 2020    
  RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по РСБУ за 2020    

 

 