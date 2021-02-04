МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет по основным индексам в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль слабо снижается к доллару и растет к евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск четверга рос на 0,38% — до 3356,18 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3% — до 1391,14 пункта.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,29% — до 58,96 доллара за баррель.