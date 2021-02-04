2021-02-04T10:15:07+03:00
2021-02-04T10:15:07+03:00
2021-02-04T10:15:07+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210204/832966794.html
Российский рынок акций умеренно растет в начале дня
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций умеренно растет по основным индексам в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск четверга рос на 0,38% —... ПРАЙМ, 04.02.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83242/38/832423871.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83242/38/832423871.jpg
https://1prime.ru/images/83242/38/832423865.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83242/38/832423865.jpg
https://1prime.ru/images/83242/38/832423861.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83242/38/832423861.jpg
https://1prime.ru/Forex/20210204/832966762.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет по основным индексам в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск четверга рос на 0,38% — до 3356,18 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3% — до 1391,14 пункта.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,29% — до 58,96 доллара за баррель.