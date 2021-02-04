МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись снижением в рамках коррекции после роста с начала недели, свидетельствуют данные торгов. Чистая прибыль Sony выросла в 1,8 раза за девять месяцев финансового года

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,44%, до 3501,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,16%, до 2353,27 пункта. Гонконгский Hang Seng Index сократился на 0,7%, до 29113,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,35%, до 3087,55 пункта, японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,06%, до 28341,95 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,87%, до 6765,5 пункта.

В четверг на фондовых биржах АТР произошла коррекция — трейдеры фиксировали прибыль после роста с начала февраля. "На рынке возникла фиксация прибыли, поскольку акции технологических компаний столкнулись с сильным давлением со стороны продавцов", — прокомментировал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi).

В то же время, несмотря на общую негативную динамику на рынках, стоимость ценных бумаг японской Sony выросла на 9,54% на фоне финансовой отчетности. Уже после закрытия торгов в среду Sony сообщила, что за первые девять месяцев 2020-2021 фингода (завершились 31 декабря) её чистая прибыль выросла в 1,8 раза, до 10 миллиардов долларов.

Кроме того, участники торгов внимательно наблюдают за развертыванием вакцинации от коронавируса в мире. В регионе, кроме Китая, масштабная вакцинация еще не началась, страны ожидают одобрения и поставок вакцины. Задержки с началом вакцинации населения могут вызывать беспокойства у трейдеров.