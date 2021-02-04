МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций умеренно растет в начале дня

По состоянию на 11.34 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,34%, до 6,42 доллара, "Новатэка" — на 1,17%, до 177,05 доллара, "Лукойла" — на 1,12%, до 73,78 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,88%, до 5,72 доллара, "Газпром нефти" — на 0,96%, до 21,1 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" повышалась на 2,82%, до 33,95 доллара, "Северстали" — на 2,69%, до 17,21 доллара, НЛМК — на 0,93%, до 28,18 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 1,51%, до 0,94 доллара, Сбербанка — на 1,36%, до 14 долларов. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 0,06%, до 42,48 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 0,51%, до 8,82 доллара, "Магнита" — дорожали на 1,98%, до 15,23 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 3,39%, до 3,35 доллара.