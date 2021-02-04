МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду прибавляют, инвесторы отыгрывают корпоративные новости и финансовые результаты компаний, а также заметный прирост розничных продаж в еврозоне в конце года, свидетельствуют данные торгов. Розничные продажи в еврозоне в декабре выросли лучше прогноза

По состоянию на 13.14 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,04%, до 6510,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 5576,65 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 13966,97 пункта.

Участники торгов обратили внимание на корпоративные новости. Так, немецкая компания Bayer объявила о том, что достигла соглашения об урегулировании судебных исков, связанных с использованием гербицида Roundup. В августе 2018 калифорнийский суд обязал компанию Monsanto, принадлежащую Bayer, выплатить компенсацию бывшему садовнику, который обвинил компанию в появлении у него злокачественной опухоли из-за производимых компанией гербицидов. Акции компании дорожают на 4,3%.

Кроме того, австрийская нефтегазовая компания OMV опубликовала финансовую отчетность за четвертый квартал. За отчетный период компания увеличила прибыль более чем в пять раз в годовом выражении, до 1,88 миллиарда евро. Акции OMV растут в цене на 5,1%. Австрийская OMV в 2020 году сократила чистую прибыль на 25%

Трейдеры также отыгрывают макростатистику. Объем розничных продаж в еврозоне в декабре вырос на 2% по сравнению с ноябрем, при этом аналитики ожидали роста на 1,6%. В годовом выражении розничные продажи увеличились на 0,6% при ожидаемом росте в 0,3%.

Теперь инвесторы ожидают сегодняшнего заседания британского центробанка. Прогнозируется, что он сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1%. "Ожидается, что Банк Англии оставит свою банковскую ставку на прежнем уровне, объявит, что ставка может упасть ниже нуля, если потребуется, и продолжит "закачивать" ликвидность на рынок через свою программу массовых покупок облигаций; этого будет достаточно для нас", — заявила старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).