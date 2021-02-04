МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Курс рубля растет, отыгрывая продолжающееся обновление ценами на нефть третий день подряд максимумов за год.

Повышение мировых фондовых индексов и курсов некоторых "развивающихся" и сырьевых валют поддерживает российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.15 мск снижается на 40 копеек, до 75,53 рубля, курс евро — на 80 копеек, до 90,55 рубля, следует из данных Московской биржи. Цены на нефть остаются в плюсе на ожиданиях сокращения добычи

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ОПИРАТЬСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в четверг растет против доллара и в большей степени – к евро, продолжая отыгрывать внешний позитив. На внутреннюю курсовую динамику оказывает влияние ослабление на форексе евро против доллара ниже отметки 1,2. Евро сейчас дешевеет к доллару на 0,4%, до 1,1991 доллара.

При этом стоимость барреля сорта Brent растет сейчас на 0,3%, до 58,8 доллара, а ранее в четверг поднималась выше 59 долларов, достигая очередного максимума почти за год.

Ранее Саудовская Аравия заявила, что в феврале-марте сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Снизить добычу согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки. Аналитики отмечают, что именно это решение королевства — главный позитивный фактор для цен, устремившихся к психологически значимому уровню 60 долларов за баррель.

Поддержку спросу на риск оказывают признаки того, что восстановление экономики США продолжится, несмотря на большое количество случаев обнаружения инфицирования коронавирусом и новые его штаммы.

Западные фондовые индексы и фьючерсы прибавляют на этом фоне в пределах 0,3%, укрепляются и некоторые "развивающиеся" и сырьевые валюты.

В итоге курсы доллара и евро снижаются на 0,5-0,8%. Рублевая цена нефти поднялась в район уровня 4,45 тысячи за баррель сорта Brent и остается на максимумах за несколько лет. Доллар дорожает к евро в ожидании статистики по рынку труда США

ПРОГНОЗЫ

Политический фон стабилизировался, рубль осторожно укрепляется после сильной волатильности, наблюдавшейся в начале недели на политических факторах, отмечает Юрий Попов из SberCIB Investment Research. "В отсутствие усиления геополитической напряженности доллар ослабел в район 75,6 рубль. Более значительному росту российской валюты сегодня может помешать общее снижение спроса на риск", — добавил он.

Отсутствие давления на рублевые активы оказывает тот факт, что внесенный вчера на рассмотрение в конгресс США законопроект о санкциях в отношении России носит персональный характер, поэтому вряд ли сможет навредить отдельным секторам экономики или бизнеса, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Российский долговой рынок предпринимает еще одну попытку переломить крайне негативную тенденцию последних месяцев. Доллар приближается к сильной поддержке 75,23 рубля, являющейся недельным минимумом, и в случае ее пробоя откроется дорога к следующей поддержке 74,84 рубля. У евро ближайшая поддержка находится на отметке 90,1 рубля. Если глобальные площадки и нефтяные цены сохранят восходящую динамику, рубль может уже до конца недели преодолеть эти технические препятствия", — заключил он.