МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 5 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (декабрь) 1,1% -2,4%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (декабрь) -1,8% -1,9%
3:30 AUD Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) -4,2%  
10:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (декабрь) 2,3% -1%
10:45 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2020) 1,6%  
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) 6%  
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (январь) 0,2% 0,3%
16:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (январь) 5,1% 5,1%
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (январь) 0,8% 0,3%
16:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь) -140 тыс 50 тыс
16:30 USD США — Доля экономически активного населения (январь) 61,5%  
16:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (январь) -95 тыс 50 тыс
16:30 USD США — Сальдо торгового баланса (декабрь) -68,1 млрд долл -65,7 млрд долл
16:30 USD США — Уровень безработицы (январь) 6,7% 6,7%
16:30 CAD Канада — Изменение занятости (январь) -62,6 тыс -47,5 тыс
16:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (декабрь) -3,34 млрд канад. долл -3 млрд канад. долл
16:30 CAD Канада — Уровень безработицы (январь) 8,6% 8,9%
18:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (январь) 46,7  
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 289  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 378  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 504,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 257,5 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 39,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -28,4 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 0,8 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 45 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -0,5 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 165,3 тыс  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 4,9% 5,3% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,8% 0,8% (прогноз)
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за январь 2021    
  RUB Нижнекамскнефтехим — СД (бизнес-план стратегической программы развития ПАО до 2025)    