События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 февраля
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 5 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (декабрь)
|1,1%
|-2,4%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (декабрь)
|-1,8%
|-1,9%
|3:30
|AUD
|Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|-4,2%
|10:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (декабрь)
|2,3%
|-1%
|10:45
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2020)
|1,6%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г)
|6%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (январь)
|0,2%
|0,3%
|16:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (январь)
|5,1%
|5,1%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (январь)
|0,8%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
|-140 тыс
|50 тыс
|16:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (январь)
|61,5%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (январь)
|-95 тыс
|50 тыс
|16:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-68,1 млрд долл
|-65,7 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Уровень безработицы (январь)
|6,7%
|6,7%
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (январь)
|-62,6 тыс
|-47,5 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-3,34 млрд канад. долл
|-3 млрд канад. долл
|16:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (январь)
|8,6%
|8,9%
|18:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (январь)
|46,7
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|289
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|378
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|504,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|257,5 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|39,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-28,4 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|0,8 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|45 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-0,5 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|165,3 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|4,9%
|5,3% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,8%
|0,8% (прогноз)
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за январь 2021
|RUB
|Нижнекамскнефтехим — СД (бизнес-план стратегической программы развития ПАО до 2025)
https://1prime.ru/Financial_market/20210204/832972995.html