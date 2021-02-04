МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг растут на позитивной макростатистике с рынка труда, поддерживаются также финансовыми отчетностями компаний, свидетельствуют данные торгов. Золото опустилось ниже 1800 долларов за унцию впервые с декабря 2020 года

По состоянию на 17.41 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,37%, до 30837,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 13665,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 3841,6 пункта.

В четверг оптимизм инвесторов обусловлен прежде всего макростатистикой. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 января, опустилось на 33 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 779 тысяч заявок. Аналитики ожидали снижения показателя на 17 тысяч, до 830 тысяч.

При этом количество заявок снижается вот уже третью неделю подряд, а показатель прошедшей недели является минимальным с конца декабря.

Экономист Wells Fargo Сара Хаус (Sarah House), мнение которой приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что снижение числа обращений за пособием по безработице в США свидетельствует о том, что "восстановление рынка труда возвращается в нужное русло". По ее словам, худшие месяцы для рынка труда могут остаться в прошлом.

Инвесторы по-прежнему следят за сезоном финансовых отчетностей. Чистая прибыль интернет-аукциона eBay по итогам 2020 года выросла в 3,1 раза по сравнению с показателем 2019 года и составила 5,667 миллиарда долларов. Акции компании растут на 9,6%. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International сообщил о росте чистой прибыли по итогам 2020 года выросла на 11,2% в годовом выражении, до 8,592 миллиарда долларов. Бумаги компании растут в цене на почти на 2%.