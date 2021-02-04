МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Курс доллара растет в четверг вечером по отношению к другим основным мировым валютам на сильной статистике из США, свидетельствуют данные торгов. Американские биржи растут на данных с рынка труда и отчетностях

По состоянию на 17.49 мск курс евро к доллару снижался до 1,1978 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2034 доллара, курс доллара к иене рос до 105,4 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,01 иены. Курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,367 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3644 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,3%, до 91,44 пункта.

Макроэкономические данные продолжают указывать на улучшение экономических перспектив США, делая американскую валюту более привлекательной для инвесторов. В частности, ранее министерство труда США опубликовало данные о состоянии рынка труда в стране. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 января, опустилось на 33 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 779 тысяч заявок. Аналитики ожидали снижения показателя на 17 тысяч, до 830 тысяч.

Кроме того, согласно прогнозам, в пятницу минтруда США сообщит о том, что безработица в стране в январе осталась на уровне декабря в 6,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после снижения на 140 тысяч месяцем ранее. Мем-криптовалюта Dogecoin выросла в 1,5 раза после твита Илона Маска

Курс британского фунта тем временем поддерживает прошедшее заседание Банка Англии. Регулятор на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%. Он также сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов.

Аналитики HSBC, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что фунт торгуется как рисковая валюта, которая имеет тенденцию превосходить остальные, когда настроения рынка положительные. "Фунт — самозванец в лагере рисковых активов. Это потенциально делает его еще более уязвимым для коррекции, если аппетит к риску исчезнет", — считают аналитики.