МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в четверг закрылись ростом, кроме британского FTSE 100, который снизился на фоне укрепления курса британской валюты после заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся ростом на дорогой нефти

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,02%, до 6506,3 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,82% до 5608,54 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,93%, до 14063,9 пункта.

Общий рыночный оптимизм в четверг подтолкнул инвесторов к покупкам рисковых активов. Рынки также с оптимизмом встретили региональные новости. Президент Италии поручил сформировать правительство экс-главе Европейского центрального банка Марио Драги. Аналитики считают, что он сможет вывести страну из кризиса.

"Драги попросили сформировать правительство… в Италии. Он высококвалифицированный руководитель, непревзойденный политик, и мы знаем, что он сделает все возможное, чтобы вывести Италию из худшего со времен войны кризиса экономики и здравоохранения", — считает старший рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson), которого цитирует агентство Франс Пресс.

Оптимизм рынков также поддерживала макростатистика. Объем розничных продаж в еврозоне в декабре вырос на 2% по сравнению с ноябрем, при этом аналитики ожидали роста на 1,6%. В годовом выражении розничные продажи увеличились на 0,6% при ожидаемом росте в 0,3%.

Британский FTSE 100 тем временем сдерживал рост курса фунта стерлингов к доллару. Более дорогая национальная валюта снижает относительный доход британских компаний-экспортеров. Поддержало фунт прошедшее заседание Банка Англии. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, а также сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Глава центробанка также призвал не искать в последнем отчете сигнал о переходе на отрицательные ставки.