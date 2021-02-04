МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в четверг закрылись ростом, кроме британского FTSE 100, который снизился на фоне укрепления курса британской валюты после заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.

" Московская биржа

Российский рынок акций закрылся ростом на дорогой нефти

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,02%, до 6506,3 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,82% до 5608,54 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,93%, до 14063,9 пункта.

Общий рыночный оптимизм в четверг подтолкнул инвесторов к покупкам рисковых активов. Рынки также с оптимизмом встретили региональные новости. Президент Италии поручил сформировать правительство экс-главе Европейского центрального банка Марио Драги. Аналитики считают, что он сможет вывести страну из кризиса.

"Драги попросили сформировать правительство… в Италии. Он высококвалифицированный руководитель, непревзойденный политик, и мы знаем, что он сделает все возможное, чтобы вывести Италию из худшего со времен войны кризиса экономики и здравоохранения", — считает старший рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson), которого цитирует агентство Франс Пресс.

Оптимизм рынков также поддерживала макростатистика. Объем розничных продаж в еврозоне в декабре вырос на 2% по сравнению с ноябрем, при этом аналитики ожидали роста на 1,6%. В годовом выражении розничные продажи увеличились на 0,6% при ожидаемом росте в 0,3%.

Британский FTSE 100 тем временем сдерживал рост курса фунта стерлингов к доллару. Более дорогая национальная валюта снижает относительный доход британских компаний-экспортеров. Поддержало фунт прошедшее заседание Банка Англии. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, а также сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Глава центробанка также призвал не искать в последнем отчете сигнал о переходе на отрицательные ставки.