МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером растерял часть роста против доллара и евро вслед за коррекцией вниз рынка нефти после обновления им ранее в четверг максимумов за год – выше 59 долларов за баррель.

Сохранение аппетита к риску на мировых торговых площадках поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.17 мск снижался на 24 копейки, до 75,69 рубля, курс евро падал на 80 копеек, до 90,55 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар и евро опускались до 75,30 рубля и 90,28 рубля, соответственно. Российский рынок акций закрылся ростом на дорогой нефти

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ОПИРАТЬСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в четверг преимущественно росла против доллара и в большей степени – к евро, продолжая отыгрывать внешний позитив. На внутреннюю курсовую динамику накладывалось влияние ослабления евро против доллара ниже отметки 1,2.

При этом стоимость барреля сорта Brent в четверг поднималась до 59,01 доллара – очередного максимума с февраля прошлого года. Однако вечером растеряла весь рост и даже уходила в минус, и сейчас повышается на 0,3% до 58,86 доллара.

В январе Саудовская Аравия заявила, что в феврале-марте сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Снизить добычу согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки. Аналитики отмечают, что именно это решение королевства — главный позитивный фактор для цен, устремившихся к психологически значимому уровню 60 долларов за баррель.

Поддержку спросу на риск оказывают признаки того, что восстановление экономики США продолжится, несмотря на большое количество случаев обнаружения инфицирования коронавирусом и новые его штаммы.

Западные фондовые индексы на этом фоне растут, создавая позитивный фон для динамики курса рубля.

В итоге, доллар и евро падают на 0,3-0,9%. Рублевая цена нефти поднялась выше уровня 4,45 тысячи за баррель сорта Brent и остается на максимумах за несколько лет. Чем грозит России резкое подорожание нефти

ПРОГНОЗЫ

Рубль относительно стабилен, а курсы тяготеют к диапазону 75,5-76 рублей против доллара и 90-92 рубля за евро, отмечает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".

"Компенсирует геополитические риски ралли на рынке нефти. Brent благодаря добровольному сокращению добычи сверх квоты рядом стран ОПЕК+ может протестировать уровень 60 долларов баррель в ближайшее время. Поддержку рублю оказало и сокращение объема покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Ожидаем повышенную волатильность курса в рамках 75,2-77,5 рубля за доллар в ближайшую неделю из-за актуализации санкционных рисков", — добавил он.

В пятницу курс доллара сформируется в пределах 75,2-76,2 рубля, оценивает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".