МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Доллар несколько укрепляется к другим основным мировым валютам в пятницу утром, рынки ожидают публикацию данных о безработице в США за прошлый месяц, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск курс евро к доллару снижался до 1,1956 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1962 доллара, курс доллара к иене рос до 105,56 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,54 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,06%, до 91,59 пункта.

Инвесторы ожидают статистику безработицы в США, которая будет опубликована вечером в пятницу. Как ожидают эксперты, безработица в стране в январе осталась на уровне декабря 6,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 50 тысяч после снижения на 140 тысяч месяцем ранее. Чем грозит России резкое подорожание нефти

На днях уже вышли некоторые данные рынка труда страны. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 30 января опустилось на 33 тысячи, до 779 тысяч заявок. А согласно подсчетам аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в январе выросло на 174 тысячи.

Тем временем палата представителей конгресса США большинством голосов демократов приняла бюджетную резолюцию, которая делает приоритетом принятие программы новых госвливаний. Ранее новый президент страны Джо Байден предложил принять пакет "поддержки" экономики на 1,9 триллиона долларов, многие республиканцы и отдельные демократы выступают против.

"Волны американского стимулирования, которые подняли все лодки, дают значительный рост риска", — считает стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Франс Пресс.