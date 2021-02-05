МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота и серебра в пятницу утром умеренно растёт после значительного снижения днем ранее, в то время как в США всё более зримым становится принятие программы масштабных госвливаний в экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,26%, или на 4,7 доллара, до 1795,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,74%, до 26,427 доллара за унцию.

В четверг цена на золото опустилась ниже отметки в 1800 долларов, впервые в этом году, а с начала месяца металл подешевел почти на 3%. Серебро, несмотря на резкий рост стоимости ранее, по итогам волатильной недели также осталось в минусе, подешевев на 2%. "Северный поток 2" может попасть под управление американцев

Инвесторы в пятницу вновь обратили свое внимание на принятие пакета "поддержки" экономики США, которое чревато всплеском инфляции и снижением курса доллара, что позитивно для котировок драгметаллов.

Ранее президент США Джо Байден предложил принять программу госвливаний в экономику и прочих мероприятий на 1,9 триллиона долларов, однако многие республиканцы и отдельные демократы выступают против. В то же время в среду палата представителей большинством голосов демократов приняла бюджетную резолюцию, которая делает приоритетом принятие пакета.

"С учетом того, что при очень незначительных обсуждениях и надзоре в конгрессе ускоряется процесс принятия пакета "мега-стимулирования", я действительно ожидаю, что укрепление доллара стихнет на предстоящих сессиях, а золото может восстановиться", — заметил вице-президент Gold Mining Inc Джефф Райт (Jeff Wright), слова которого приводит агентство Market Watch.