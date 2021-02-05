МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Брокер Robinhood снял ограничения на торги ценными бумагами, в том числе AMC Entertainment и GameStop, следует из данных сайта Robinhood. Ранее брокер ограничил покупку акций из-за аномальной волатильности.

"На данный момент нет временных ограничений на наращивание ваших позиций", — говорится на сайте брокера.

Robinhood 28 января ограничил сделки по ценным бумагам из-за волатильности. Ограничения касались сделок с акциями AMC Entertainment, BlackBerry, Bed Bath & Beyond, Express Inc, GameStop, Koss Corporation, Naked Brand Group и Nokia, которые можно было только закрывать. Бунт на Уолл-стрит. Зачем "разгоняют" акции американских аутсайдеров

Тогда же брокер Interactive Brokers Group (IBKR) объявил о закрытии торговли опционами AMC Entertainment, BlackBerry, Express Inc, GameStop и Koss Corporation. Кроме того, брокер сообщил, что для длинных позиций по акциям теперь потребуется 100% начального минимального обеспечения, а для коротких — 300%.

Созданная на онлайн-платформе Reddit группа WallStreetBets, включающая миллионы инвесторов-физлиц, в январе организовала флешмоб — ее участники начали массово покупать акции сети офлайн-магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop, чтобы проучить крупные инвестфонды, которые активно ставили на падение этих акций. Их действия коснулись еще ряда компаний, а также фьючерсов на серебро. Цена бумаг за пару недель взлетела в несколько раз, а ряд фондов вынужденно закрывали свои позиции с миллиардными убытками.

После взлета котировки акций этих компаний и фьючерсы на серебро резко пошли вниз.