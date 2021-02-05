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https://1prime.ru/Financial_market/20210205/832975970.html
Курс рубля усиливает рост к доллару и евро
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Курс рубля усилил рост к доллару и евро после старта торгов, евро опускался ниже 90 рублей, впервые с 21 января, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 05.02.2021
евро, рубль, курсы валют, новости, рынки, валюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост к доллару и евро после старта торгов, евро опускался ниже 90 рублей, впервые с 21 января, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск пятницы снижается на 24 копейки, до 75,27 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 90,03 рубля. Минутами ранее евро оказался и ниже 90 рублей.
На самом старте торгов курс доллара и евро снижались на символические 7 копеек и 3 копейки к уровню предыдущего закрытия соответственно.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается сейчас на 0,3%, до 59,17 доллара за баррель.