МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост к доллару и евро после старта торгов, евро опускался ниже 90 рублей, впервые с 21 января, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск пятницы снижается на 24 копейки, до 75,27 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 90,03 рубля. Минутами ранее евро оказался и ниже 90 рублей. Чем грозит России резкое подорожание нефти

На самом старте торгов курс доллара и евро снижались на символические 7 копеек и 3 копейки к уровню предыдущего закрытия соответственно.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается сейчас на 0,3%, до 59,17 доллара за баррель.