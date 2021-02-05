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Российский рынок акций с утра растет
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Российский рынок акций растет, индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с 27 января, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск... ПРАЙМ, 05.02.2021
мосбиржа, ртс, рынок акций, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет, индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с 27 января, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск пятницы рос на 0,86% — до 3400,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,56%, до 1424,64 пункта.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,29% — до 59,17 доллара за баррель.