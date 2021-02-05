МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет, индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с 27 января, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск пятницы рос на 0,86% — до 3400,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,56%, до 1424,64 пункта. Возможен ли в России "бунт спекулянтов" с Уолл-стрит

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,29% — до 59,17 доллара за баррель.