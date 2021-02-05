 

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 61,86 копейки, составив 75,1107 рубля, свидетельствуют данные биржи.

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В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 75,7293 рубля за доллар.

 