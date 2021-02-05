МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно ростом на фоне уверенного подъема на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2%, до 3496,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 2332,53 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,6%, до 29288,68 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,07%, до 3120,63 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,54%, до 28779,19 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 1,11%, до 6840,5 пункта. Возможен ли в России "бунт спекулянтов" с Уолл-стрит

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что биржевые индексы США выросли более чем на 1% в четверг, при этом два из трех индексов в очередной раз обновили исторический рекорд. Поводом для оптимизма стала статистика по рынку труда страны. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю опустилось до 779 тысяч заявок. Аналитики ожидали снижения показателя только до 830 тысяч.

Аналитик Mizuho Bank Венкатесваран Лаванья (Venkateswaran Lavanya), мнение которой приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, связывает рост азиатских рынков акций с позитивными данными о занятости из США, которые способствовали "уверенности в том, что экономика США снова встает на ноги''.

Трейдеры также с оптимизмом отреагировали на корпоративные новости из Японии. Так, акции японского автопроизводителя Mazda Motor по итогам торгов подорожали на 18,5% после того, как компания улучшила свой финансовый прогноз в текущем финансовом году, и ожидает убытки меньше, чем прогнозировала три месяца назад.